Дэвид Мэмет снимет ленту об убийстве Джона Кеннеди с Шайей ЛаБафом и Кортни Лав

Аль Пачино («Крестный отец»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Джон Траволта («Криминальное чтиво»), Шайя ЛаБаф («Трансформеры»), Ребекка Пиджон («Птичий короб») и Кортни Лав («Сыны анархии») снимутся в триллере «Убийство». Об этом сообщает Deadline.
Лента расскажет об убийстве Джона Кеннеди с точки зрения мафии Сэма Джанканы. Тот помог Кеннеди занять пост президента, а затем заказал его убийство за попытку Кеннеди подорвать мафию.
Режиссером фильма станет лауреат Пулитцеровской премии за пьесу «Гленгарри Глен Росс» и номинант на премию «Оскар» Дэвид Мэмет. Он также напишет сценарий совместно с внучатым племянником Джанканы Николасом Челоцци («Потерянный ангел»).
Продюсерами картины выступят Кори Лардж («Разные вещи»), Гари Гамильтон («Оружейный барон»), Пиа Пататян («Молодой Папа») и другие. Съемки «Убийства» стартуют в сентябре в Ванкувере.