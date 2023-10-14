«Вы готовы творить историю?»: вышел трейлер четвертого сезона «Ради всего человечества»

Apple TV+ опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Ради всего человечества». Его премьера состоится 10 ноября.
Действие проекта развивается через восемь лет с момента выхода третьего сезона. Марсианская база НАСА «Счастливая долина» быстро усиливает свое влияние, превратив врагов в важных союзников.
Однако главная цель космической программы со временем изменилась. Теперь речь идет о захвате невероятно ценных астероидов, содержащих полезные ископаемые, которые могут изменить судьбы Земли и Марса.
В четвертый сезон вернулись Юэль Киннаман, Ренн Шмидт, Крайс Маршалл, Эди Гатеги, Синти Ву и Кораль Пенья, а также Тоби Кеббелл, Тайнер Рашинг, Дэниел Стерн и Светлана Ефремова. Еще в продолжении сериала снялась Мария Машкова, она сыграла второго пилота космического корабля.
Шоураннерами сериала продолжат выступать Рональд Д.Мур, Мэтт Уолперт и Бен Недиви. Они же стали исполнительными продюсерами проекта наряду с Мэрил Дэвис, Дэвидом Уэддлом и Брэдли Томпсоном.
«Ради всего человечества» вышел 1 ноября 2019 года, в день запуска Apple TV+. Сериал рассказывает альтернативную историю космической гонки США и СССР.
Согласно сюжету СССР удалось первому отправить человека на Луну, в ответ на что США решили отправить на спутник Земли миссию женщин-астронавтов. Действие третьего сезона разворачивалось в 1990-х годах и рассказывало об освоении американскими астронавтами Марса.