Мария Машкова снимется в сериале «Ради всего человечества»

Российская актриса Мария Машкова, известная по сериалам «Не родись красивой» и «ЮЗЗЗ», снимется в американском сериале «Ради всего человечества». Об этом сообщил Deadline.

Она появится в четвертом сезоне шоу, который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. В новых эпизодах также сыграет Димитр Маринов («Зеленая книга»). Оба актера исполнят ключевые роли.

Машковой предстоит сыграть второго пилота космического корабля по имени Светлана, а Маринову — ветерана космических полетов на Марс по имени Илья. Помимо них, в новом сезоне снимутся Дэниел стерн, Тоби Кеббелл и Тайнер Рашинг.

Шоураннерами сериала продолжат выступать Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт и Бен Недиви. Они же стали исполнительными продюсерами проекта наряду с Мэрил Дэвидс, Дэвидом Уэддлом и Брэдли Томпсоном.

Действие четвертого сезона «Ради всего человечества» развернется в 2000-е годы. К своим ролям вернутся Юэль Киннаман и Крис Маршалл.

«Ради всего человечества» вышел 1 ноября 2019 года, в день запуска Apple TV+. Сериал рассказывает альтернативную историю космической гонки США и СССР.

Согласно сюжету, СССР удалось первым отправить человека на Луну, в ответ на что США решили отправить на спутник Земли миссию женщин-астронавтов. Действие третьего сезона разворачивалось в 1990-х годах и рассказывало об освоении американскими астронавтами Марса.