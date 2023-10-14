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На Филевской линии установят новые ароматизаторы. Теперь с запахом чая

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:12

В вагонах поездов на Филевской линии установят новые ароматизаторы с запахом зеленого чая. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Новый аромат выбирали сами пассажиры с помощью голосования, которое длилось почти две недели. Выбор был между зеленым чаем, красными фруктами и сладким персиком.

В пресс-службе Московского метрополитена подчеркнули, что все ароматы гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором. Москвичи также выбрали и другие линии метро, на которых хотели бы видеть ароматизированные составы: Кольцевая, Замоскворецкая и Арбатско-Покровская.

Впервые ароматы в вагонах метро появились в 2019 году. Тогда 90% опрошенных пассажиров сказали, что предпочтут ароматизированный вагон обычному, больше всего им понравился аромат сакуры (за него проголосовали почти 100% респондентов).

«Афиша Daily» назвала выбор ароматов абсолютно безыдейным, провела работу над ошибками и предложила другие запахи, подходящие веткам метро культурно и исторически.

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Роспотребнадзор
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