На Филевской линии установят новые ароматизаторы. Теперь с запахом чая

В пресс-службе Московского метрополитена подчеркнули, что все ароматы гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором. Москвичи также выбрали и другие линии метро, на которых хотели бы видеть ароматизированные составы: Кольцевая, Замоскворецкая и Арбатско-Покровская.