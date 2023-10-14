В Посольстве Ирана отрицают, что Роналду грозит 99 ударов плетью

Посольство Ирана в Испании прокомментировало в своих соцсетях информацию, что Криштиану Роналду, играющий сейчас за саудовский «Аль-Наср», рискует получить в стране 99 ударов плетью.
«Мы решительно отрицаем возможность вынесения какого‑либо судебного решения в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране», — говорится в заявлении посольства.
В нем также подчеркивается, что Роналду был хорошо принят народом и властями, а «его искренняя человечная встреча с Фатимой Хамами получила высокую оценку» и вызвала восхищение как у народа, так и у спортивных властей страны.
В сентябре «Аль-Наср» посетил Иран, где в рамках азиатской Лиги чемпионов играл против тегеранского «Персеполиса». В ходе поездки Роналду встретился с местными фанатами, одной из которых стала художница с ограниченными возможностями Фатима. Общаясь с ней, футболист обнял и поцеловал ее.
Тогда иранские СМИ заявили, что в стране это может быть расценено как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». За это грозит телесное наказание в виде 99 ударов плетью.