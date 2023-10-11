Криштиану Роналду может получить 99 ударов плетью за нарушение иранских законов

Португальский футболист Криштиану Роналду, играющий сейчас за саудовский «Аль-Наср», рискует получить 99 ударов плетью в Иране. Об этом сообщает Index.hr со ссылкой на иранские СМИ.
В сентябре «Аль-Наср» посетил Иран, где в рамках азиатской Лиги чемпионов играл против тегеранского «Персеполиса». Встреча прошла 19 сентября и завершилась со счетом 2:0.
В ходе поездки Роналду не только выступил за свою команду, но и встретился с местными фанатами. Одной из них стала художница с ограниченными возможностями Фатима, которая нарисовала портрет своего кумира — футболист обнял и поцеловал девушку, нарушив тем самым закон Ирана.
За поцелуй Роналду и грозит телесное наказание в виде ударов плетью. Однако об инциденте стало известно уже после того, как форвард покинул Иран — поэтому наказание может вступить в силу в случае его следующего приезда в страну.