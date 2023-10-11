Криштиану Роналду может получить 99 ударов плетью за нарушение иранских законов

В ходе поездки Роналду не только выступил за свою команду, но и встретился с местными фанатами. Одной из них стала художница с ограниченными возможностями Фатима, которая нарисовала портрет своего кумира — футболист обнял и поцеловал девушку, нарушив тем самым закон Ирана.