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Криштиану Роналду может получить 99 ударов плетью за нарушение иранских законов

Виктория Шанина
Сегодня в 18:14

Португальский футболист Криштиану Роналду, играющий сейчас за саудовский «Аль-Наср», рискует получить 99 ударов плетью в Иране. Об этом сообщает Index.hr со ссылкой на иранские СМИ.

В сентябре «Аль-Наср» посетил Иран, где в рамках азиатской Лиги чемпионов играл против тегеранского «Персеполиса». Встреча прошла 19 сентября и завершилась со счетом 2:0.

В ходе поездки Роналду не только выступил за свою команду, но и встретился с местными фанатами. Одной из них стала художница с ограниченными возможностями Фатима, которая нарисовала портрет своего кумира — футболист обнял и поцеловал девушку, нарушив тем самым закон Ирана.

За поцелуй Роналду и грозит телесное наказание в виде ударов плетью. Однако об инциденте стало известно уже после того, как форвард покинул Иран — поэтому наказание может вступить в силу в случае его следующего приезда в страну.

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