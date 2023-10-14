В России учредили День психолога

«Сегодня свыше 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению», — говорится в заявлении.
22 декабря 19994 года прошел первый учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране.
Кабмин учредил День психолога по поручению Владимира Путина. Президента России об этом попросил один из участников II Конгресса молодых ученых и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.
Согласно опросу SuperJob, почти 40% россиян не доверяют психологам и психотерапевтам. Уточняется, что за психологической помощью когда‑либо обращались 16% опрошенных. Из них 10% назвали консультацию полезной, а 6% — бесполезной.