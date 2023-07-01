Почти 40% россиян не доверяют психологам и психотерапевтам

Психологам и психотерапевтам доверяет каждый четвертый россиянин, не доверяют 4 из 10, следует из результатов опроса портала SuperJob. На вопросы специалистов ответили 1600 мужчин и женщин из 379 населенных пунктов России.
Как следует из материала, за психологической помощью когда‑либо обращались 16% опрошенных. Из них 10% назвали консультацию полезной, а 6% — бесполезной. К врачам женщины идут в два раза чаще мужчин (22 и 11% соответственно), россияне до 34 лет это делают чаще тех, кто старше 45 лет (24 и 11%), а люди с зарплатой до 50 тыс. рублей — чаще тех, кто получает от 80 тыс. в месяц (20% против 9%).
О доверии специалистам, оказывающим помощь при психологических проблемах, сегодня говорят 27%, о недоверии — 38%. При этом молодые люди до 34 лет легче согласятся с рекомендациями, чем старшее поколение (50% против 20% соответственно). Среди малообеспеченных россиян о недоверии «мозгоправам» говорит каждый третий (32%), а среди тех, кто зарабатывает больше 80 тыс. руб., — почти каждый второй (47%).
За психологической помощью, поддержкой и советом к докторам обращаются лишь 5% респондентов. 44% опрошенных склонны держать свои тревоги в себе, 18% идут к своей второй половине, 13% — к друзьям, 12% — к родственникам, лишь 1% ищет сочувствия в соцсетях. При этом женщины чаще просят помощи у родственников, а мужчины предпочитают молчать.
За советом к родителям и супругам чаще приходят опрошенные от 35 до 44 лет (14% и 21% соответственно), к друзьям и психологам/психотерапевтам — респонденты до 34 лет (18% и 10%). Чем старше россияне и чем больше они зарабатывают, тем больше среди них тех, кто за поддержкой не обращается ни к кому, надеясь только на свой внутренний ресурс.
Число россиян, предполагающих, что в сложной ситуации они обратятся за помощью к психологу и/или психотерапевту, за последнее десятилетие стало больше на 4 п. п. и достигло 35%, причем 9% в этом уверены, а 26% — скорее обратятся. Намного чаще других об этом говорят опрошенные до 34 лет (62%).
Для 61% мужчин и 57% женщин пол психолога и психотерапевта не имеет значения — с 2013 года такая позиция стала более распространенной. Каждая третья представительница прекрасного пола предпочла бы специалиста-женщину (32%), и только 4% — мужчину. Сильный пол одинаково часто выбирает специалистов-мужчин и женщин (13% и 12% соответственно).