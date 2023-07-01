Почти 40% россиян не доверяют психологам и психотерапевтам

За советом к родителям и супругам чаще приходят опрошенные от 35 до 44 лет (14% и 21% соответственно), к друзьям и психологам/психотерапевтам — респонденты до 34 лет (18% и 10%). Чем старше россияне и чем больше они зарабатывают, тем больше среди них тех, кто за поддержкой не обращается ни к кому, надеясь только на свой внутренний ресурс.