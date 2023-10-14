Умерла поэтесса и нобелевская лауреатка Луиза Глюк

В возрасте 80 лет умерла поэтесса, лауреатка Нобелевской премии по литературе 2020 года и Пулитцеровской премии Луиза Глюк. Об этом сообщает Associated Press.
По словам редактора Джонатана Галасси из издательства Farrar, Straus & Giroux, Глюк умерла от рака в своем доме в Кембридже. О болезни поэтесса узнала за несколько дней до своей смерти.
Луиза Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Ее дебютный сборник «Первенец» вышел в 1968 году. Настоящее признание она получила после публикации сборников «Триумф Ахиллеса», «Арарат» и «Дикий ирис».
За «Дикий ирис», представляющий собой обмен мнениями между измученным садовником и бессердечным божеством, она получила Пулитцеровскую премию. В 2020-м Глюк вручили Нобелевскую премию с формулировкой «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Поэтесса являлась лауреатом более 20 литературных премий, почетным доктором нескольких колледжей, а также членом престижных поэтических обществ и научных организаций США.
Вот что о ее сборнике «Триумф Ахиллеса» писала критик Венди Лессер: «Язык Глюк предельно прост, удивительно близок к дикции обычной речи. Тем не менее ее тщательный подбор ритма и повторений, а также специфичность даже ее идиоматически расплывчатых фраз придают ее стихам вес, далекий от разговорного».