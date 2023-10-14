Умерла поэтесса и нобелевская лауреатка Луиза Глюк

Вот что о ее сборнике «Триумф Ахиллеса» писала критик Венди Лессер: «Язык Глюк предельно прост, удивительно близок к дикции обычной речи. Тем не менее ее тщательный подбор ритма и повторений, а также специфичность даже ее идиоматически расплывчатых фраз придают ее стихам вес, далекий от разговорного».