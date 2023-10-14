Реклама
Новости

Умерла поэтесса и нобелевская лауреатка Луиза Глюк

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:08

В возрасте 80 лет умерла поэтесса, лауреатка Нобелевской премии по литературе 2020 года и Пулитцеровской премии Луиза Глюк. Об этом сообщает Associated Press.

По словам редактора Джонатана Галасси из издательства Farrar, Straus & Giroux, Глюк умерла от рака в своем доме в Кембридже. О болезни поэтесса узнала за несколько дней до своей смерти.

Луиза Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Ее дебютный сборник «Первенец» вышел в 1968 году. Настоящее признание она получила после публикации сборников «Триумф Ахиллеса», «Арарат» и «Дикий ирис».

За «Дикий ирис», представляющий собой обмен мнениями между измученным садовником и бессердечным божеством, она получила Пулитцеровскую премию. В 2020-м Глюк вручили Нобелевскую премию с формулировкой «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Поэтесса являлась лауреатом более 20 литературных премий, почетным доктором нескольких колледжей, а также членом престижных поэтических обществ и научных организаций США.

Вот что о ее сборнике «Триумф Ахиллеса» писала критик Венди Лессер: «Язык Глюк предельно прост, удивительно близок к дикции обычной речи. Тем не менее ее тщательный подбор ритма и повторений, а также специфичность даже ее идиоматически расплывчатых фраз придают ее стихам вес, далекий от разговорного».

Подробности по теме
«Писать стихи не значит быть поэтом»: нобелевская лауреатка Луиза Глюк своими словами
расскажите друзьям
люди
Луиза Глюк
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»