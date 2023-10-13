Путин о возвращении релокантов: у нас свободная страна, человек вправе выбирать место жительства

«Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать морально-этические нормы в отношении своей родины. Если в сознании подавляющего большинства (не какой‑то части какой‑то элиты, а подавляющего числа) граждан человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда», — заявил Путин.