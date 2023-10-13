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Путин о возвращении релокантов: у нас свободная страна, человек вправе выбирать место жительства

Семён Гудошников
Сегодня в 18:36

Владимир Путин заявил, что не видит ничего аморального в том, что россияне уезжают за границу или возвращаются обратно. Так он ответил на просьбу журналиста «Коммерсанта» прокомментировать, что он думает о вернувшихся россиянах, включая Михаила Фридмана.

«У нас свободная страна. Человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Здесь нет никаких ограничений, и здесь я не вижу ничего аморального», — сказал президент.

При этом, по его мнению, каждый должен отвечать за нарушение российских законов и соблюдать морально-этические нормы.

«Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать морально-этические нормы в отношении своей родины. Если в сознании подавляющего большинства (не какой‑то части какой‑то элиты, а подавляющего числа) граждан человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда», — заявил Путин.

Недавно на вопрос о возможном преследовании релокантов в России ответил Дмитрий Песков. «Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация — это их родина. Как родина может угрожать?» — сказал пресс-секретарь президента.

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил «обеспечить Магадан» вернувшимся релокантам, критиковавшим российские власти. «Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не ждут», — считает он.

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КоммерсантГосдума
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Владимир ПутинМихаил ФридманДмитрий ПесковВячеслав Володин
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