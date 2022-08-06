Сокуров допустил, что его новый фильм ждет непростая судьба в России

Режиссер Александр Сокуров счел, что судьба его нового фильма «Сказка» может сложиться непросто, в том числе в России. Своим мнением он поделился во время пресс-конференции на кинофестивале в Локарно.

«В жизни режиссера бывают такие обстоятельства, такие моменты, когда какой‑то конкретный фильм нужно обязательно показывать. Я не уверен, что у этого фильма будет простая судьба, что у этого фильма будет простая судьба у меня на родине, но я не могу не выразить особую благодарность Локарно за первые показы», — передает его слова ТАСС.

Режиссер сказал, что Локарно для него — часть жизни, и отметил важность участия в швейцарском киносмотре. «Я начинал свою профессиональную жизнь как бы здесь. Может быть, я ее и завершаю показом в Локарно», — пояснил он.

По словам Сокурова, события, которых он касается в «Сказке» — это «наши домашние события». «Это наша домашняя трагедия — вот эти войны, Первая и Вторая [мировая], революции, все, что тут творилось, это все наша европейская, или Старого Света, болезнь. Нам бы с этим разобраться», — отметил он.

Вместе с тем режиссер назвал «Сказку» оптимистичным произведением. «Сказка не может быть без жизни, и жизнь не может быть без сказки. Сказка — это всегда то пространство, где просыпается надежда, и сказка, как правило, хорошо заканчивается, даже если она страшная. Она хорошо заканчивается хотя бы потому, что, проснувшись или закрыв книгу со сказкой, мы оказываемся в прекрасной реальной жизни и понимаем, что мы еще живы, и что у нас еще есть силы преодолевать трудности жизни. Сказка всегда оптимистична, и наша „Сказка“ тоже оптимистична», — сказал он.

Премьерный показ «Сказки» состоится на кинофестивале в Локарно 6 августа. В апреле Сокуров отказался представлять картину на Каннском кинофестивале, несмотря на приглашение организаторов.

«Сказка» — художественный фильм, действие которого происходит во время Второй мировой войны, причем весь сюжет вымышленный. Сам режиссер так отзывался о своей новой работе: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, все — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».