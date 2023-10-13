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ПАСЕ признала Россию диктатурой, а Путина — нелегетимным после его переизбрания

Семён Гудошников
Сегодня в 14:46

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала государства-члены признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего срока. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

ПАСЕ призывает прекратить с Путиным все контакты после его переизбрания, за исключением гуманитарных и тех, что служат целям достижения мира. Ведомство считает, что Россия превратилась «де-факто в диктатуру».

«Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких‑либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию де-факто в диктатуру», — заявили парламентарии.

Ассамблея напомнила выводы Венецианской комиссии ПАСЕ, согласно которым отказ от ограничения в президентских сроках противоречит как международным правовым принципам, так и российской Конституции.

Ввод российских войск на территорию Украины, по мнению ПАСЕ, свидетельствует об угрозе диктатур для территориальной целостности и независимости их соседей. А восстановление демократии в РФ отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира, уверены в ведомстве.

Кроме того, ПАСЕ поддержала проведение международного трибунала, чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Путина.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, связанных «с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

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Владимир Путин
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