Ввод российских войск на территорию Украины, по мнению ПАСЕ, свидетельствует об угрозе диктатур для территориальной целостности и независимости их соседей. А восстановление демократии в РФ отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира, уверены в ведомстве.