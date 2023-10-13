Исследователи с помощью ИИ пытаются узнать, что написано в сожженном Везувием древнем свитке

«Что покажет контекст? [Писатель] Плиний Старший исследует „фиолетовый цвет“ в своей „естественной истории“ как процесс производства тирийского пурпура из моллюсков. В Евангелии от Марка описывается, как перед распятием Иисуса высмеивали за одеяния пурпурного цвета. О чем идет речь в этом конкретном свитке, пока неизвестно, но я верю, что это скоро будет известно. Старая и новая история, которая начинается для нас с „фиолетового“», — заявила папиролог из Неаполитанского университета Федерико II Федерика Николарди.