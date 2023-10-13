Исследователи с помощью ИИ пытаются узнать, что написано в сожженном Везувием древнем свитке

Исследователям удалось извлечь первое слово из древнего свитка, сожженного во время извержения Везувия. Университет Кентукки запустил программу «Везувий» с призами для тех, кто сможет извлечь тексты из карбонизированных свитков, сообщает National Geographic.
Древнеримский город Геркуланум стал жертвой вулкана Везувий в 79 году нашей эры. В результате извержения сотни древних свитков в библиотеке роскошной виллы (возможно, она принадлежала тестю Юлия Цезаря) оказалась сожжены. Теперь, когда появился искусственный интеллект, обугленные папирусы считаются «потенциальными сокровищницами для историков».
«Это первый восстановленный текст одного из свернутых неповрежденных свитков», — рассказал научный сотрудник университета Стивен Парсонс. Вуз при поддержке инвесторов из Кремниевой долины предлагает денежные призы исследователям за работу со свитками.
Профессор, один из авторов программы Брент Силс и его команда опубликовали тысячи трехмерных рентгеновских снимков двух свернутых свитков и трех фрагментов папируса. Они также открыли доступ к программе искусственного интеллекта, которую обучили читать буквы в свитках на основе деформаций от чернил в структуре папируса.
Студенты Люк Фарритор из Небраски и Юсеф Надер из Берлина усовершенствовали процесс поиска и самостоятельно наткнулись на одно и то же древнегреческое слово в одном из свитков — πορφύραc («фиолетовый»). Фарритор, который первым нашел это слово, выиграл 40 тыс. долларов, а Надер — 10 тыс.
«Что покажет контекст? [Писатель] Плиний Старший исследует „фиолетовый цвет“ в своей „естественной истории“ как процесс производства тирийского пурпура из моллюсков. В Евангелии от Марка описывается, как перед распятием Иисуса высмеивали за одеяния пурпурного цвета. О чем идет речь в этом конкретном свитке, пока неизвестно, но я верю, что это скоро будет известно. Старая и новая история, которая начинается для нас с „фиолетового“», — заявила папиролог из Неаполитанского университета Федерико II Федерика Николарди.
Силс сравнил чтение слов из свитков Геркуланума с высадкой на Луну. Ученые также надеются найти папирусы-документы — письма и деловые бумаги.
В 2015 году археологи обнаружили папирус с описанием рецепта от похмелья. Рукопись на древнегреческом языке была создана около 1900 лет назад, а найдена во время раскопок неподалеку от египетского города Оксиринха в 1898 году.