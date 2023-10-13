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У адвокатов Навального — обыски по экстремистскому делу

Семён Гудошников
Сегодня в 10:05

Силовики пришли с обысками к адвокатам, которые раньше или недавно защищали Алексея Навального. Об этом сообщил в X глава юридического отдела команды политика Вячеслав Гимади.

По его словам, обыски проходят по делу об участии в экстремистском сообществе.

«Адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону: УПК. Они даже не вправе по общему правилу отказываться от защиты», — отметил Гимади.

Глава ФБК* Иван Жданов уточнил, что обыски проходят у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. «Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального», — считает он.

По мнению соратника Навального Леонида Волкова**, адвокатам может грозить до 6 лет лишения свободы. Он напоминает, что вскоре оппозиционера должны перевести в колонию особого режима. Волков отмечает, что адвокаты Навального «не смогут навестить его там или даже узнать его местонахождение, если сами окажутся за решеткой».

Процессуальный статус Кобзева, Сергунина и Липцера не уточняется.

«Создание экстремистского сообщества» — один из пунктов обвинения последнего на настоящий момент дела Алексея Навального. В рамках него в августе 2023 года политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.

* Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией, иноагентом и запрещен.

** Леонид Волков внесен Минюстом в список иностранных агентов.

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Алексей НавальныйВячеслав ГимадиВадим КобзевАлексей ЛипцерИван ЖдановЛеонид Волков
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