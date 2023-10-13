Силовики пришли с обысками к адвокатам, которые раньше или недавно защищали Алексея Навального. Об этом сообщил в X глава юридического отдела команды политика Вячеслав Гимади.
По его словам, обыски проходят по делу об участии в экстремистском сообществе.
«Адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону: УПК. Они даже не вправе по общему правилу отказываться от защиты», — отметил Гимади.
Глава ФБК* Иван Жданов уточнил, что обыски проходят у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. «Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального», — считает он.
По мнению соратника Навального Леонида Волкова**, адвокатам может грозить до 6 лет лишения свободы. Он напоминает, что вскоре оппозиционера должны перевести в колонию особого режима. Волков отмечает, что адвокаты Навального «не смогут навестить его там или даже узнать его местонахождение, если сами окажутся за решеткой».
Процессуальный статус Кобзева, Сергунина и Липцера не уточняется.
«Создание экстремистского сообщества» — один из пунктов обвинения последнего на настоящий момент дела Алексея Навального. В рамках него в августе 2023 года политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.
** Леонид Волков внесен Минюстом в список иностранных агентов.