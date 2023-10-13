По мнению соратника Навального Леонида Волкова**, адвокатам может грозить до 6 лет лишения свободы. Он напоминает, что вскоре оппозиционера должны перевести в колонию особого режима. Волков отмечает, что адвокаты Навального «не смогут навестить его там или даже узнать его местонахождение, если сами окажутся за решеткой».