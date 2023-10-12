Нейросеть ElevenLabs запустила автоперевод роликов на русский. Результат похож на дубляж из 90-х

Как и набравший виральную популярность продукт от HeyGen, их продукт также распознает речь, переводит ее, озвучивает с помощью оригинальной звуковой дорожки и стремится сохранить исходный тон и произношение. К тому же нейросеть может распознавать нескольких говорящих. Еще она позволяет дублировать на разные языки ролики с YouTube, TikTok, Vimeo или X (он же твиттер). Для длительного использования понадобится Google-аккаунт.