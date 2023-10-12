Дрейк прекратил бойкот «Грэмми». Он выдвинул на номинацию альбом «Her Loss»

Последующие годы рэпер пропускал ежегодную церемонию и критиковал процесс выдвижения кандидатов Академией звукозаписи. В 2021 году Дрейк снял свою музыку с рассмотрения в двух категориях на «Грэмми» в 2022 году: «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее рэп-исполнение». После этого он не выставлял свою следующую сольную пластинку «Honestly, Nevermind» и ни один из ее синглов на «Грэмми-2023».