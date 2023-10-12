Дрейк прекратил бойкот «Грэмми». Он выдвинул на номинацию альбом «Her Loss»

Дрейк перестал бойкотировать «Грэмми», выдвинув совместную с 21 Savage пластинку «Her Loss» в номинациях «Альбом года» и «Лучший рэп-альбом» на 2024 год. Об этом сообщает Pitchfork.
Помимо этого, рэперы представили на рассмотрение синглы «Rich Flex» и «Spin Bout U» в пяти различных номинациях: «Запись года», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение». Также Дрейк выдвинул совместные треки с Трэвисом Скоттом («Meltdown») и Янгом Тагом («Oh U Went»).
Церемония награждения «Грэмми» состоится 4 февраля 2024 года. Номинанты станут известны уже 10 ноября этого года, а пока идет первый тур голосования.
В 2020 году Дрейк обрушился с критикой на «Грэмми», после того как The Weeknd не получил ни одной номинации за песню «After Hours». Тогда рэпер заявил, что «мы должны перестать каждый год шокировать себя несоответствием между значимой музыкой и этими наградами».
Последующие годы рэпер пропускал ежегодную церемонию и критиковал процесс выдвижения кандидатов Академией звукозаписи. В 2021 году Дрейк снял свою музыку с рассмотрения в двух категориях на «Грэмми» в 2022 году: «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее рэп-исполнение». После этого он не выставлял свою следующую сольную пластинку «Honestly, Nevermind» и ни один из ее синглов на «Грэмми-2023».