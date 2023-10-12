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Вышел еще один тизер продолжения «Фарго». Он посвящен герою Джо Кири

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:57

Телеканал FX выпустил еще один тизер к пятому сезону «Фарго». Его премьера состоится 21 ноября.

Новый ролик посвящен полицейскому по имени Гатор Тиллман, которого сыграл Джо Кири из «Очень странных дел». В нем он неуклюже пытается за кем‑то следить.

Действие сериала разворачивается в той же вымышленной вселенной, что и оригинальный фильм, и исследует преступления различных персонажей в разные десятилетия. Пятый сезон рассказывает о шерифе Северной Дакоты Рое Тиллмане, который преследует по горячим следам девушку по имени Дороти. Она всего лишь домохозяйка, но с темным прошлым, которое вот-вот настигнет ее.

Помимо Кири, главные роли исполняют Джуно Темпл («Тед Лассо»), Джон Хэмм («Безумцы») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»). Над сценарием вновь работал создатель сериала Ноа Хоули.

Ранее FX уже выпускал несколько тизеров к пятому сезону. Они были посвящены обычной на вид домохозяйке (Темпл), которая на самом деле хранит страшные тайны, и шерифу Рою Тиллману (Хэмм).

С момента выхода пилотной серии «Фарго» приобрел огромный успех. Каждый сезон он возглавляет чарты и собирает огромное количество зрителей. За все четыре сезона сериал получил 228 номинаций на различные премии и выиграл 51, в том числе шесть премий «Эмми» и три «Золотых глобуса».

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Джо КириДженнифер ЛиДжон ХэммНоа Хоули
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