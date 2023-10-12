Вышел еще один тизер продолжения «Фарго». Он посвящен герою Джо Кири

Действие сериала разворачивается в той же вымышленной вселенной, что и оригинальный фильм, и исследует преступления различных персонажей в разные десятилетия. Пятый сезон рассказывает о шерифе Северной Дакоты Рое Тиллмане, который преследует по горячим следам девушку по имени Дороти. Она всего лишь домохозяйка, но с темным прошлым, которое вот-вот настигнет ее.