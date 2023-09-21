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FX показал тизер пятого сезона «Фарго», посвященный героине Джуно Темпл

Дарья Мельникова
Вчера в 23:12

Телеканал FX показал тизер пятого сезона «Фарго». Его премьера состоится 21 ноября.

Ролик посвящен обычной на вид домохозяйке, которая на самом деле хранит страшные тайны. Ее сыграла Джуно Темпл («Тед Лассо»).

Действие сериала разворачивается в той же вымышленной вселенной, что и оригинальный фильм, и исследует и преступления различных персонажей в разные десятилетия.

Пятый сезон расскажет о шерифе Северной Дакоты Рое Тиллмане, который преследует по горячим следам девушку по имени Дороти. Она всего лишь домохозяйка, но с темным прошлым, которое вот-вот настигнет ее.

Помимо Темпл главные роли исполняют Джон Хэмм («Малыш на драйве») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»). Над сценарием вновь работал создатель сериала Ноа Хоули.

С момента выхода пилотной серии «Фарго» приобрел огромный успех. Каждый сезон он возглавляет чарты и собирает огромное количество зрителей. За все четыре сезона сериал получил 228 номинаций на различные премии и выиграл 51, в том числе шесть премий «Эмми» и три «Золотых глобуса».

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Дженнифер ЛиДжон ХэммНоа Хоули
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