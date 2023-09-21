FX показал тизер пятого сезона «Фарго», посвященный героине Джуно Темпл

С момента выхода пилотной серии «Фарго» приобрел огромный успех. Каждый сезон он возглавляет чарты и собирает огромное количество зрителей. За все четыре сезона сериал получил 228 номинаций на различные премии и выиграл 51, в том числе шесть премий «Эмми» и три «Золотых глобуса».