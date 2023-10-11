Петра Павленского приговорили во Франции к шести месяцам. Он избежит тюрьмы

Парижский суд приговорил российского художника-акциониста Петра Павленского к шести месяцам лишения свободы за публикацию интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво. Об этом сообщает Le Monde.
Павленский избежит тюрьмы — заключение заменили на обязанность полгода носить электронный браслет (такая мера обычно применяется при наказаниях до одного года). Его также лишили гражданских и семейных прав на три года.
Подругу акциониста Александру де Таддео тоже приговорили к шести месяцам условно. Партнеров обязали выплатить Бенжамену Гриво компенсацию по 15 000 евро и покрыть его судебные издержки на 5000.
В феврале 2020 года Павленский выложил в сеть видео, на котором кандидат в мэры Парижа Бенджамен Гриво мастурбирует. Акционист сказал, что взял секс-видео с компьютера да Таддео, которая одно время была любовницей Гриво.
Из‑за публикации видео политик, который позиционировал себя как сторонник традиционной семьи, был вынужден сняться с выборов. Сам Павленский заявил, что выложил видео, чтобы разоблачить лицемерие Гриво.
Павленский с семьей был вынужден мигрировать в 2017 году в Европу после акции с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке. Во Франции он совершил похожее преступление — поджег Банк Франции, за что его приговорили к году тюрьмы и двум годам условного заключения.