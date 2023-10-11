Петра Павленского приговорили во Франции к шести месяцам. Он избежит тюрьмы

Павленский с семьей был вынужден мигрировать в 2017 году в Европу после акции с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке. Во Франции он совершил похожее преступление — поджег Банк Франции, за что его приговорили к году тюрьмы и двум годам условного заключения.