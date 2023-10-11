Росстат допустил сокращение населения РФ до минимума с 2012 года

«Согласно проекту среднего варианта демографического прогноза Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации без учета новых территорий будет сокращаться. К 2030 году по сравнению с 2023 годом это сокращение составит 3192,3 тыс. человек», — говорится в документах Росстата.
На данный момент, по данным службы, население страны составляет 146,44 млн человек, а к началу следующего десятилетия может составить 143,255 млн. При составлении прогноза Росстат опирался на абсолютное число рождений, уровень смертности и миграцию.
РБК отмечает, что, если его прогноз реализуется, численность населения РФ упадет до минимума с 2012 года. Тогда в стране постоянно проживали 143,06 млн человек, следует из официальных данных.
В начале 2020 года, до пандемии коронавируса и проведения Всероссийской переписи населения, Росстат прогнозировал сокращение численности населения на 2,1 млн человек, до 144,27 млн, в начале 2030-го. В феврале Росстат отчитался о снижении численности населения за год на 555 тыс. человек, не уточнив причин явления.