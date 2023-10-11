Росстат допустил сокращение населения РФ до минимума с 2012 года

В начале 2020 года, до пандемии коронавируса и проведения Всероссийской переписи населения, Росстат прогнозировал сокращение численности населения на 2,1 млн человек, до 144,27 млн, в начале 2030-го. В феврале Росстат отчитался о снижении численности населения за год на 555 тыс. человек, не уточнив причин явления.