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Росстат: население России за год сократилось на 555 тыс. человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:58

За год население России снизилось на 555 332 человека (0,38%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

В 2022 году численность постоянного населения страны составляла 146 980 061 человек. А по данным статистической организации, на 1 января 2023-го в стране проживали 146 424 729 человек. Из них 109 634 815 живут в городах и 36 789 914 — в сельской местности.

Росстат уточнил, что не включал в статистику данные по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

В Центральном федеральном округе России проживают более 40 млн человек: 13 млн — в Москве, 8,5 млн — в Московской области. В Северо-Западном федеральном округе — 13,6 млн жителей. Из них почти 5,6 млн — в Петербурге, более 2 млн — в Ленинградской области.

Южный федеральный округ занимают более 16,6 млн человек, столько же — Сибирский. В Приволжском живут более 28,6 млн, в Уральском — более 12 млн, в Северо-Кавказском — более 10 млн, а Дальневосточном — почти 8 млн.

По данным статистики, в России 16 городов-миллионников. В списке — Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск, Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж.

Росстат не уточняет причины уменьшения численности населения на полмиллиона за год. В октябре 2022 года Forbes писал, что на фоне мобилизации страну покинули около 700 тыс. граждан.

В ноябре World Population Prospects спрогнозировал, что к 2100 году население России сократится на 33,2 млн человек по сравнению с 2021-м и будет составлять около 112,2 млн человек. По более оптимистичному варианту исследователей НИУ ВШЭ, к 2100 году в РФ будет проживать 137,5 млн человек. Данные Росстата говорят, что к 2036 году население страны составит 134–150 млн граждан.

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