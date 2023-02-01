Росстат: население России за год сократилось на 555 тыс. человек

В ноябре World Population Prospects спрогнозировал, что к 2100 году население России сократится на 33,2 млн человек по сравнению с 2021-м и будет составлять около 112,2 млн человек. По более оптимистичному варианту исследователей НИУ ВШЭ, к 2100 году в РФ будет проживать 137,5 млн человек. Данные Росстата говорят, что к 2036 году население страны составит 134–150 млн граждан.