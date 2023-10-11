Кристофер Нолан получит премию Федерации американских ученых за «Оппенгеймера»

«В фильме Нолана изображены ученые, которые осенью 1945 года сформировали FAS как Федерацию ученых-атомщиков, чтобы предупредить общественность об опасности ядерного оружия. Мы продолжаем следовать их видению более безопасного мира, особенно потому, что текущие события напоминают нам, эта опасность реальна и возрастает», — заявил генеральный директор организации Дэниел Корреа.