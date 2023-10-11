Кристофер Нолан получит премию Федерации американских ученых за «Оппенгеймера»

Федерация американских ученых (FAS) наградит Кристофера Нолана за кинематографический портрет Роберта Оппенгеймера в последнем фильме. Церемония награждения в Вашингтоне запланирована на ноябрь, сообщает Deadline.
Пятикратному номинанту на премию «Оскар» вручат государственную премию за заслуги перед обществом и выдающуюся работу в области научной политики и культуры. Эта традиция зародилась в Федерации еще в 1971 году.
«В фильме Нолана изображены ученые, которые осенью 1945 года сформировали FAS как Федерацию ученых-атомщиков, чтобы предупредить общественность об опасности ядерного оружия. Мы продолжаем следовать их видению более безопасного мира, особенно потому, что текущие события напоминают нам, эта опасность реальна и возрастает», — заявил генеральный директор организации Дэниел Корреа.
В разговоре с изданием Нолан сказал, что признание FAS для него многое значит. По словам режиссера, он восхищен тем, что организация дает ученым возможность участвовать в политической жизни страны.
На ноябрьской церемонии вместе с Ноланом награды получат сенаторы Чак Шумер (демократ из штата Нью-Йорк) и Тодд Янг (республиканец от штата Индиана) за продвижение закона о чипах, который принят ради сокращения зависимости США от зарубежных производителей.
На момент написания заметки трехчасовой «Оппенгеймер» заработал в мировом прокате 939,1 млн долларов, став третьим самым кассовым фильмом 2023 года. «Афиша Daily» делала обзор на байопик про создателя атомной бомбы одновременно с рецензией на «Барби», которая вышла в кинотеатрах в тот же день и собрала 1,43 млрд долларов.