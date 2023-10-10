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Кевин Смит снял новый фильм прямо во время забастовки актеров

Виктория Шанина
Сегодня в 18:52

Американский режиссер Кевин Смит от начала и до конца провел съемки нового фильма прямо во время забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Об этом он рассказал в подкасте на своем ютуб-канале.

Картина получила название «The 4:30 Movie» («Сеанс в 16.30»). А ее создание стало возможным благодаря временному разрешению от гильдии: несмотря на забастовку, профсоюз позволяет авторским малобюджетным фильмам проводить съемки с некоторыми ограничениями.

Это разрешение независимая лента получила в августе. Съемки проходили в Нью-Джерси, преимущественно в принадлежащем Смиту кинотеатре Smodcastle Cinemas.

Действие «The 4:30 Movie» разворачивается в 1986 году. Трое подростков отправляются на сеанс в местный кинотеатр и тайно перебираются из одного зала в другой, чтобы посмотреть сразу несколько картин.

Как отмечает Кевин Смит, фильм вдохновлен событиями из его жизни. А одну из главных ролей исполнил Остин Зажур — он снимался в фильме «Клерки-3», режиссером которого также выступил Смит. Продолжительность ленты — 1 час 15 минут.

Забастовка SAG-AFTRA началась 14 июля. Актеры добиваются повышения заработной платы и защиты от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ) со стороны Альянса продюсеров кино и телевидения.

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