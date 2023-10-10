Реклама
Новости

Сериал «Спайдервик: Хроники» нашел новый «дом» после отмены на Disney+

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:39

Компания Roku приобрела права на сериал «Спайдервик: Хроники» — телевизионную адаптацию популярной детской фантастической книги Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. Об этом сообщает Deadline.

«Нам не терпится представить миллионам зрителей этот изысканный сериал, созданный творческой командой мирового класса», — говорится в заявлении канала.

Премьера проекта состоится в начале 2024 года. Точная дата пока не называется. Созданием сериала занимались студии Paramount Television Studios и 20th Television.

Эта новость появилась через полтора месяца после того, как Disney+, первоначально заказавший «Спайдервик: Хроники», отказался от продолжения сериала в рамках сокращения расходов.

Сюжет сериала рассказывает о близнецах Джареде и Саймоне и их сестре Мэллори, которые вместе со своей мамой Хелен переезжают в старинное поместье. Вскоре дети находят путь в тайный волшебный мир. В проекте снялись Хантер Диллон, Аливия Элин Линд, Джек Дилан Грейзер, Джой Брайант, Пэтти Гуггенхайм, Момона Тамада, Альберт Джонс и другие.

расскажите друзьям
люди
Альберт Джонс
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»