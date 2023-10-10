Сериал «Спайдервик: Хроники» нашел новый «дом» после отмены на Disney+

Сюжет сериала рассказывает о близнецах Джареде и Саймоне и их сестре Мэллори, которые вместе со своей мамой Хелен переезжают в старинное поместье. Вскоре дети находят путь в тайный волшебный мир. В проекте снялись Хантер Диллон, Аливия Элин Линд, Джек Дилан Грейзер, Джой Брайант, Пэтти Гуггенхайм, Момона Тамада, Альберт Джонс и другие.