Сериал «Спайдервик: Хроники» нашел новый «дом» после отмены на Disney+

Компания Roku приобрела права на сериал «Спайдервик: Хроники» — телевизионную адаптацию популярной детской фантастической книги Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. Об этом сообщает Deadline.
«Нам не терпится представить миллионам зрителей этот изысканный сериал, созданный творческой командой мирового класса», — говорится в заявлении канала.
Премьера проекта состоится в начале 2024 года. Точная дата пока не называется. Созданием сериала занимались студии Paramount Television Studios и 20th Television.
Эта новость появилась через полтора месяца после того, как Disney+, первоначально заказавший «Спайдервик: Хроники», отказался от продолжения сериала в рамках сокращения расходов.
Сюжет сериала рассказывает о близнецах Джареде и Саймоне и их сестре Мэллори, которые вместе со своей мамой Хелен переезжают в старинное поместье. Вскоре дети находят путь в тайный волшебный мир. В проекте снялись Хантер Диллон, Аливия Элин Линд, Джек Дилан Грейзер, Джой Брайант, Пэтти Гуггенхайм, Момона Тамада, Альберт Джонс и другие.