Авторы нового учебника истории перепишут абзац о депортированных народах

Один из авторов нового пособия, ректор МГИМО Анатолий Торкунов пообещал исправить абзац о депортированных народах, передает РИА «Новости». Он добавил, что учебник по отечественной истории «40 раз переписывался» и в новый учебник внесут еще больше правок к новому учебному году, «когда он пойдет уже в 10-й и 11-й классы».
По словам Торкунова, правки — это естественный процесс, поскольку появляются новые данные и оценки. Ректор отметил, что редакцию учебника не будут менять коренным образом, «но какие‑то вставки, изменения, там, конечно, будут».
Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов рассказал о критике нового учебника истории для 10-11-х классов со стороны представителей репрессированных в СССР народов. Автор издания, экс-министр культуры Владимир Мединский пообещал «привести в порядок» одну из глав.
9 октября глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предателем советского руководителя Иосифа Сталина во время поздравления с 205-летием Грозного. «Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», — заявил он.
10 октября представители фракции КПРФ на круглом столе в Госдуме заявили, что новые учебники истории для 10–11-х классов необходимо фактологически и методологически доработать. Там утверждают, что благодаря партии из большинства новых учебников убрали «панегирики во славу предателей и коллаборационистов».