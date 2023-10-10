Авторы нового учебника истории перепишут абзац о депортированных народах

Один из авторов нового пособия, ректор МГИМО Анатолий Торкунов пообещал исправить абзац о депортированных народах, передает РИА «Новости». Он добавил, что учебник по отечественной истории «40 раз переписывался» и в новый учебник внесут еще больше правок к новому учебному году, «когда он пойдет уже в 10-й и 11-й классы».