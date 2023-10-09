В сети появились первые кадры с Анджелиной Джоли в роли оперной певицы Марии Каллас

Мария Каллас — греческая эмигрантка, жившая в Нью-Йорке, которая стала самым знаменитым сопрано своего времени. Ее возлюбленным был Аристотель Онассис, однако пара постоянно ссорилась, а однажды Каллас узнала из газет, что Онассис женился на вдове президента США Жаклин Кеннеди (в фильме ее сыграет Натали Портман).