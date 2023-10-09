В сети появились первые кадры с Анджелиной Джоли в роли оперной певицы Марии Каллас

Аккаунт Film Updates в соцсети X (ранее известна как Twitter) опубликовал первые кадры из фильма «Мария» Пабло Ларраина («Джеки», «Спенсер»). Это байопик об одной из величайших оперных певиц XX века — Марии Каллас.
Главную роль в картине сыграла Анджелина Джоли. Именно она и изображена на снимках, которые показал Film Updates.
Съемки фильма «Мария» стартовали в октябре. «Я очень рад возможности продолжить этот процесс изображения женщин, которые изменили судьбу XX века с культурной точки зрения», — говорил ранее Пабло Ларраин, восхищенный биографией Марии Каллас.
Картина покажет «бурную, красивую и трагическую историю жизни» Каллас. Она будет рассказана от лица самой певицы в ее последние дни, которые она провела в одиночестве в Париже в 1970-х годах. Сценарий фильма напишет Стивен Найт, автор «Спенсер» и «Острых козырьков».
Джоли назвала кинопроект своей мечтой. Она заявила, что чувствует ответственность за то, как отразит на экране образ Каллас. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с этой задачей», — пообещала актриса.
Мария Каллас — греческая эмигрантка, жившая в Нью-Йорке, которая стала самым знаменитым сопрано своего времени. Ее возлюбленным был Аристотель Онассис, однако пара постоянно ссорилась, а однажды Каллас узнала из газет, что Онассис женился на вдове президента США Жаклин Кеннеди (в фильме ее сыграет Натали Портман).