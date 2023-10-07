Бьюти-блогерку Адель Мифтахову обвинили в склонении к групповому сексу под наркотиками

Алиса рассказала, что во время смены она много общалась с Кистяковским, а к концу ей показалось, что вожатый в нее влюблен. После смены они продолжили общаться в интернете и виделись на встречах с бывшим отрядом. Когда Алиса переехала на учебу в Москву и стала совершеннолетней, Кистяковский позвал ее в бар, где, по словам девушки, потрогал ее за грудь. Спустя три года она начала работать доставщиком комиксов в «Чук и Гик»: ей нужны были деньги на оплату учебы. Девушка полагала, что рабочие рамки «обезопасят ее от ситуаций сексуального толка», и на этом фоне они возобновили неформальное общение.