Бьюти-блогерку Адель Мифтахову обвинили в склонении к групповому сексу под наркотиками

Гостья подкаста «Дочь разбойника» по имени Алиса рассказала, что сооснователь московского магазина комиксов «Чук и Гик» Василий Кистяковский и автор блога Don’t touch my face Адэль Мифтахова занимались склонением к групповому сексу под воздействием наркотиков.
Алиса, которой в тот момент было 15 лет, и Кистяковский познакомились под Псковом на смене в лагере «Камчатка», где он работал вожатым, в августе 2013 года. По словам директора лагеря Филиппа Бахтина, с Кистяковским перестали сотрудничать из‑за обвинений в «сложных, абьюзивных отношениях с девушкой, с которой он познакомился за несколько лет до этого в лагере». Кистяковский тогда признал «справедливость обвинений».
Алиса рассказала, что во время смены она много общалась с Кистяковским, а к концу ей показалось, что вожатый в нее влюблен. После смены они продолжили общаться в интернете и виделись на встречах с бывшим отрядом. Когда Алиса переехала на учебу в Москву и стала совершеннолетней, Кистяковский позвал ее в бар, где, по словам девушки, потрогал ее за грудь. Спустя три года она начала работать доставщиком комиксов в «Чук и Гик»: ей нужны были деньги на оплату учебы. Девушка полагала, что рабочие рамки «обезопасят ее от ситуаций сексуального толка», и на этом фоне они возобновили неформальное общение.
«Вася позвал меня выпивать к себе домой, и дома была Адэль [Мифтахова]. <…> Когда я пришел [Алиса использует местоимение он/его] туда, динамика напрягла меня с самого начала, но я наивно опять подумал, меня же позвали попить вина, познакомиться. А они там возлежат, и я не понимаю их намерений», — рассказала она.
После этого Кистяковский и Мифтахова предложили Алисе, которой на тот момент было 20 лет, наркотические вещества, она согласилась, рассказала девушка. «Мы проводим ночь в абсолютно ужасных, унизительных актах, в которых бы я никогда не согласился участвовать, если бы меня к этой ситуации не подвели и наркотики в руку не положили. Потом Адэль решила, что я перебрал с веществами, она испугалась и уехала», — вспомнила она.
Кистяковский и Мифтахова сказали Алисе, что «есть такое свингерское хобби „юникорнинг“»: «Находить молодых людей, которых можно склонять к групповому химсексу. <…> Они напрямую сказали, что они охотятся. Они назвали себя, по сути, предаторами». «Афиша Daily» нашла статью ABС о свингер-понятии «Единорог» — тот, кто вступает в сексуальные отношения с обоими людьми в паре. При этом наркотические вещества как обязательное условие в ней не упоминаются.
Бывшая девушка Кистяковского Яна Павловская поделилась, что в разговорах с ним Мифтахова также фигурировала: «Вася говорил всегда, что Адэль активно разделяла его увлечения, но как минимум при мне Адэль вела себя нормально». По ее словам, у них происходили сексуальные взаимодействия по инициативе Кистяковского, но со стороны блогерши давление не оказывалось.
Мифтахова отказалась давать комментарий «Афише Daily». Подкасту «Дочь разбойника» она тоже отказала и назвала отношения с Кистяковским «крайне травмирующими».
Кистяковский, преподававший в Школе дизайна НИУ ВШЭ, был обвинен в абьюзе и манипулировании летом 2020 года. Бывшая девушка Павловская рассказала о «психологическом, сексуальном и репродуктивном» насилии во время их отношений с разницей в возрасте 15 лет.