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Уральские ученые предложили бороться с парниковыми газами с помощью конопли

Семён Гудошников
Сегодня в 18:33

Российские ученые вместе с Уральским федеральным университетом создали недалеко от Екатеринбурга карбоновую ферму, которую засеяли технической коноплей. Они изучают, как культура может бороться с вредными для атмосферы парниковыми газами, сообщает «Российская газета».

Ферма находится на территории агротехнопарка «Уральский», площадь посевов конопли на ней — 25 гектаров. С помощью установки, созданной в УрФУ, ученые изучают, насколько эффективно почва задерживает углерод. Оборудование собирает показатели по 56 параметрам и позволяет корректировать процесс, например подбирать удобрения.

Согласно исследованиям Кембриджского университета, конопля улавливает углерод в два раза эффективнее, чем деревья: она поглощает от 80 до 15 тонн CO2 на гектар, а леса — от 2 до 6 тонн.

Предполагается, что на карбоновых фермах можно не только проводить исследования, но также производить и продавать так называемые углеродные единицы. Поэтому такие фермы называют площадками, где деньги можно делать буквально из воздуха.

Правда, у уральских ученых возникли проблемы с правоохранителями. Специалисты госнаркоконтроля пришли с проверкой в хранилище, где находились собранные с конопляного поля тонны семян. Позже правоохранители извинились, лабораторно убедившись, что семена технической конопли не содержат опасного количества наркотических веществ.

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