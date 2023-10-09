Уральские ученые предложили бороться с парниковыми газами с помощью конопли

Российские ученые вместе с Уральским федеральным университетом создали недалеко от Екатеринбурга карбоновую ферму, которую засеяли технической коноплей. Они изучают, как культура может бороться с вредными для атмосферы парниковыми газами, сообщает «Российская газета».
Ферма находится на территории агротехнопарка «Уральский», площадь посевов конопли на ней — 25 гектаров. С помощью установки, созданной в УрФУ, ученые изучают, насколько эффективно почва задерживает углерод. Оборудование собирает показатели по 56 параметрам и позволяет корректировать процесс, например подбирать удобрения.
Согласно исследованиям Кембриджского университета, конопля улавливает углерод в два раза эффективнее, чем деревья: она поглощает от 80 до 15 тонн CO2 на гектар, а леса — от 2 до 6 тонн.
Предполагается, что на карбоновых фермах можно не только проводить исследования, но также производить и продавать так называемые углеродные единицы. Поэтому такие фермы называют площадками, где деньги можно делать буквально из воздуха.
Правда, у уральских ученых возникли проблемы с правоохранителями. Специалисты госнаркоконтроля пришли с проверкой в хранилище, где находились собранные с конопляного поля тонны семян. Позже правоохранители извинились, лабораторно убедившись, что семена технической конопли не содержат опасного количества наркотических веществ.