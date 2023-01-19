Воронежские ученые придумали, как делать молоко из конопли

Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) придумали технологию создания растительного молока из конопли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента кафедры биохимии и биотехнологии ВГУИТ Людмилу Василенко.
По ее словам, из семян конопли можно создавать йогурты, масло, котлетный фарш и добавку для спортивного питания. В России в промышленных масштабах конопляное молоко пока не производят. Однако к лету одна российская компания планирует заняться этим.
Василенко отметила, что белок конопли полезнее соевого, поскольку он реже вызывает аллергию и не содержит тяжело удаляемые компоненты. Он близок к животному белку, у него очень высокая усвояемость, добавила доцент.
При всех преимуществах конопляное молоко всего на 20% дороже соевого и вдвое дешевле, чем молоко из фундука. У него насыщенный белый цвет, сладковатый вкус и отсутствует посторонний запах.