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Воронежские ученые придумали, как делать молоко из конопли

Семён Гудошников
Сегодня в 17:26

Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) придумали технологию создания растительного молока из конопли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента кафедры биохимии и биотехнологии ВГУИТ Людмилу Василенко.

По ее словам, из семян конопли можно создавать йогурты, масло, котлетный фарш и добавку для спортивного питания. В России в промышленных масштабах конопляное молоко пока не производят. Однако к лету одна российская компания планирует заняться этим.

Василенко отметила, что белок конопли полезнее соевого, поскольку он реже вызывает аллергию и не содержит тяжело удаляемые компоненты. Он близок к животному белку, у него очень высокая усвояемость, добавила доцент.

При всех преимуществах конопляное молоко всего на 20% дороже соевого и вдвое дешевле, чем молоко из фундука. У него насыщенный белый цвет, сладковатый вкус и отсутствует посторонний запах.

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