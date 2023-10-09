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Режиссерка «Барби» Грета Гервиг начала работу над новым проектом

Виктория Шанина
Сегодня в 15:15

Грета Гервиг («Барби») уже работает над своим новым режиссерским проектом. Об этом она упомянула на Лондонском кинофестивале, пишет Screen Daily.

«Я работаю над чем‑то прямо сейчас. Это тяжело, мне даже несколько раз снились кошмары», — сказала Гервиг.

Подробности о проекте она раскрывать не стала. Однако можно предположить, что речь идет о новой экранизации фэнтези-цикла Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Слухи о киноадаптации появились еще осенью 2022 года.

На кинофестивале у режиссерки также спросили, будет ли ее предстоящий проект содержать феминистскую повестку, как это было с лентами «Барби», «Маленькие женщины» и «Леди Берд».

«[Изначально] я не хотела, чтобы они были такими. Просто меня очень интересует жизнь девочек и женщин», — ответила она.

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