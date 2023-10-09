Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда

Сейчас 66-летний музыкант проходит курс реабилитации, который продлится до середины декабря. В связи с этим четыре концерта коллектива переносятся на новые даты: в Дубае выступление «ДДТ» пройдет 3 января 2024 года, в Тель-Авиве — 6 января, в Белграде — 10 января, в Лимассоле — 11 мая.