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Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда

Семён Гудошников
Сегодня в 14:28

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес в сентябре инфаркт миокарда. Об этом говорится на официальном сайте концертов группы.

Сейчас 66-летний музыкант проходит курс реабилитации, который продлится до середины декабря. В связи с этим четыре концерта коллектива переносятся на новые даты: в Дубае выступление «ДДТ» пройдет 3 января 2024 года, в Тель-Авиве — 6 января, в Белграде — 10 января, в Лимассоле — 11 мая.

Все приобретенные билеты действуют на новые даты. Те, кто не сможет посетить концерт в эти дни, могут сдать билеты в официальных кассах.

Накануне Shot написал о переносе концерта «ДДТ» в Тель-Авиве. Выступление должно было состояться 28 октября.

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