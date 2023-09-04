Видео длиной в десять лет: два брата с 2013 по 2023 год снимали, как поют песню «Дождь» «ДДТ»

В конце августа два брата из Читы, 25-летний Иван и 23-летний Семен Павловы, опубликовали видео, в котором они исполняют композицию «Дождь» группы «ДДТ». Особенность ролика в том, что на его создание ушло десять лет. «В 2013 году мама захотела снять видео, где мы вместе поем какие‑нибудь песни. Я в 2012 году начал слушать „ДДТ“ — и по сей день это моя любимая группа», — рассказывает Иван. Незадолго до родительского предложения он как раз разучил аккорды трека «Дождь» — ее братья и исполнили перед камерой. В том же, 2013 году юноша уехал учиться в Новосибирск, после этого он возвращался домой только на зимние и летние каникулы. И следующим летом им с Семеном пришла идея вновь записать ту же самую песню — в таких же декорациях и одежде. «Решили, что получится крутой ролик-сравнение, — добавляет Иван. — И это как‑то естественно переросло в то, что мы стали каждый год записывать [трек] в том же самом месте, с той же самой гитарой».
Братья старались максимально точно повторить первый ролик: например, в один из моментов песни Иван намеренно задевал не ту струну — как это случайно произошло на записи в 2013 году. А Семен каждый раз старался не смеяться над этим.
На одном видео из десяти нет Семена: год назад он не смог приехать в Читу. Этот момент больше всего напугал зрителей: «На кадрах из 2022 года у меня произошел микросекундный инфаркт», — пишут под роликом, и советуют младшему из Павловых изобрести машину времени, чтобы никто больше не вздрагивал на этой секунде. Публикация набрала в инстаграме* более 3,4 миллиона просмотров. Это не первое подобное видео читинцев: до этого они выкладывали свое исполнение песни «Камнем по голове» группы «Король и Шут», где смонтировали две версии — 2013 и 2021 годов.
Иван признается, что читать положительные комментарии приятно: «Кто‑то оценивает образы разных лет и сравнивает Сему с Ди Каприо, а меня со всеми патлато-бородатыми очкариками: Шевчуком, Летовым, Ленноном и даже нашим земляком — антропологом Станиславом Дробышевским».
«Негативные тоже есть, большая часть из них касается качества игры, исполнения и музыкального слуха. Из‑за них мы не переживаем: люди просто не знают, насколько хуже мы умеем», — подшучивает он.
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