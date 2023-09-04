Видео длиной в десять лет: два брата с 2013 по 2023 год снимали, как поют песню «Дождь» «ДДТ»

В конце августа два брата из Читы, 25-летний Иван и 23-летний Семен Павловы, опубликовали видео, в котором они исполняют композицию «Дождь» группы «ДДТ». Особенность ролика в том, что на его создание ушло десять лет. «В 2013 году мама захотела снять видео, где мы вместе поем какие‑нибудь песни. Я в 2012 году начал слушать „ДДТ“ — и по сей день это моя любимая группа», — рассказывает Иван. Незадолго до родительского предложения он как раз разучил аккорды трека «Дождь» — ее братья и исполнили перед камерой. В том же, 2013 году юноша уехал учиться в Новосибирск, после этого он возвращался домой только на зимние и летние каникулы. И следующим летом им с Семеном пришла идея вновь записать ту же самую песню — в таких же декорациях и одежде. «Решили, что получится крутой ролик-сравнение, — добавляет Иван. — И это как‑то естественно переросло в то, что мы стали каждый год записывать [трек] в том же самом месте, с той же самой гитарой».