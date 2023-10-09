В Красноярском крае мальчик отправился в школу ночью, перепутав время

В Красноярском крае в поселке Балахта ученик пятого класса перепутал время и ушел в школу ночью. Об этом говорится в пресс-службе регионального МВД.
Идущего в 3 часа ночи по обочине мальчика со школьным рюкзаком за спиной заметили автоинспекторы — капитан полиции Николай Соловьев и лейтенант Алексей Раков.
Ребенок рассказал сотрудникам ДПС, что когда будильник зазвонил, он встал и самостоятельно отправился на учебу. При этом маму он решил не тревожить.
Инспекторы объяснили сонному мальчику, что, скорее всего, будильник сработал неправильно — на несколько часов раньше. После этого они доставили его домой к матери, которая спала дома и даже не знала, что сын уже ушел в школу.