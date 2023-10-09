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Марио рекламирует Sega, Дрейк — герой ночных кошмаров: в сети играют с новым ИИ-инструментом Bing

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:37

Bing Image Creator от Microsoft получил обновление 30 сентября. Это бесплатный инструмент для генерации изображений, в который теперь встроен DALL-E 3 от OpenAI.

Пользователи принялись тестировать новинку. Они сделали Шрэка, облачившегося в героя детских книжек Волли, Марио, который рекламирует конкурентов, и паникующего Сквидварда.

В книжках «Где Волли?» иллюстраторы наполняли изображения десятками деталей и персонажей, как и на этой картинке. Сам же Волли одет в красную полосатую кофту и бело-красную шапку и носит очки.

© Иллюстрация: Matt Zoombini/X
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Персонаж Марио придуман компанией Nintendo. Здесь он рекламирует своего конкурента Sega.

© Иллюстрация: unwolf.exe 🎃 (C0MMS open for the 3rd time:)/X
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Персонаж Соник, наоборот, был придуман Sega, и рекламирует Nintendo.

© Иллюстрация: unwolf.exe 🎃 (C0MMS open for the 3rd time:)/X
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Иисус делает селфи со своими последователями.

© Иллюстрация: マーヴィン ムーア/X
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Реюнион группы One Direction в 2030 году. Автор поста отметил, что на изображении узнаваемыми получились только Найл Хоран и Гарри Стайлз.

© Иллюстрация: nick/X
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Медвежонок Паддингтон предстал в несвойственной для него роли танкиста.

© Иллюстрация: Andrew Gillett/X
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Кирби, знакомый по японским видеограм для детей, тоже атакует.

© Иллюстрация: Andrew Gillett/X
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Один из пользователей задал Bing Image Creator команду сгенерировать изображение с блогером, фотографирующим еду на мусорных баках в Диснейленде. Вскоре героями генераций стали сказочные персонажи Динь-Динь и Микки Маус.

© Иллюстрация: Guy Selga/X
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© Иллюстрация: Guy Selga/X
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© Иллюстрация: Guy Selga/X
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VenomBlizzard попросил Bing Image Creator создать изображение с камер видеонаблюдения, на которых рэпер Дрейк предстает героем ночных кошмаров.

© Иллюстрация: VenomBlizzard/X
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© Иллюстрация: VenomBlizzard/X
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© Иллюстрация: VenomBlizzard/X
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© Иллюстрация: VenomBlizzard/X
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Пользователь Nitzu поручил Bing Image Creator сгенерировать Сквидварда, который никак не может разобраться с Windows и сильно из‑за этого переживает. Его удивило, как в точности инструмент скопировал обои рабочего стола Windows 7.

© Иллюстрация: nitzu/X
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© Иллюстрация: nitzu/X
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© Иллюстрация: nitzu/X
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© Иллюстрация: nitzu/X
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Всего через несколько дней после запуска инструмента Microsoft попыталась полностью запретить создание изображений с башнями-близнецами и анимированными персонажами, которые летают вокруг них. Теперь запросы «башни-близнецы» и «Всемирный торговый центр» находятся в черном списке, но юзеры слегка изменяют слова и все равно обходят ограничение.

«Как и в случае с любой новой технологией, некоторые пытаются использовать ее не по назначению, поэтому мы внедряем ряд ограждений и фильтров, чтобы сделать Bing Image Creator позитивным и полезным», — заявила директор по связям с общественностью Microsoft Кейтлин Роулстон.

6 октября журналисты обнаружили, что пользователи 4chan используют обновленный Bing Image Creator для ведения расистской и антисемитской пропаганды. «Теперь пользователям стало проще создавать изображения, прославляющие геноцид, военные преступления, а также другой контент, нарушающий политику Bing», — написало издание.

С похожей проблемой недавно столкнулась Meta*. Компания добавила в свои сервисы возможность генерировать стикеры, но инструмент не был ограничен в запросах: пользователи создавали детей-солдат с оружием, Микки Мауса на унитазе, обнаженных канадского премьера Джастина Трюдо и персонажей Nintendo, а также Карла Маркса с грудью. В некоторых случаях описания типа «Всемирный торговый центр» создавали проблемные изображения вообще без каких‑либо дополнительных дескрипторов.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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MicrosoftВсемирный торговый центр
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