С похожей проблемой недавно столкнулась Meta*. Компания добавила в свои сервисы возможность генерировать стикеры, но инструмент не был ограничен в запросах: пользователи создавали детей-солдат с оружием, Микки Мауса на унитазе, обнаженных канадского премьера Джастина Трюдо и персонажей Nintendo, а также Карла Маркса с грудью. В некоторых случаях описания типа «Всемирный торговый центр» создавали проблемные изображения вообще без каких‑либо дополнительных дескрипторов.