Bing Image Creator от Microsoft получил обновление 30 сентября. Это бесплатный инструмент для генерации изображений, в который теперь встроен DALL-E 3 от OpenAI.
Пользователи принялись тестировать новинку. Они сделали Шрэка, облачившегося в героя детских книжек Волли, Марио, который рекламирует конкурентов, и паникующего Сквидварда.
В книжках «Где Волли?» иллюстраторы наполняли изображения десятками деталей и персонажей, как и на этой картинке. Сам же Волли одет в красную полосатую кофту и бело-красную шапку и носит очки.
Персонаж Марио придуман компанией Nintendo. Здесь он рекламирует своего конкурента Sega.
Персонаж Соник, наоборот, был придуман Sega, и рекламирует Nintendo.
Иисус делает селфи со своими последователями.
Реюнион группы One Direction в 2030 году. Автор поста отметил, что на изображении узнаваемыми получились только Найл Хоран и Гарри Стайлз.
Медвежонок Паддингтон предстал в несвойственной для него роли танкиста.
Кирби, знакомый по японским видеограм для детей, тоже атакует.
VenomBlizzard попросил Bing Image Creator создать изображение с камер видеонаблюдения, на которых рэпер Дрейк предстает героем ночных кошмаров.
Пользователь Nitzu поручил Bing Image Creator сгенерировать Сквидварда, который никак не может разобраться с Windows и сильно из‑за этого переживает. Его удивило, как в точности инструмент скопировал обои рабочего стола Windows 7.
Всего через несколько дней после запуска инструмента Microsoft попыталась полностью запретить создание изображений с башнями-близнецами и анимированными персонажами, которые летают вокруг них. Теперь запросы «башни-близнецы» и «Всемирный торговый центр» находятся в черном списке, но юзеры слегка изменяют слова и все равно обходят ограничение.
«Как и в случае с любой новой технологией, некоторые пытаются использовать ее не по назначению, поэтому мы внедряем ряд ограждений и фильтров, чтобы сделать Bing Image Creator позитивным и полезным», — заявила директор по связям с общественностью Microsoft Кейтлин Роулстон.
6 октября журналисты обнаружили, что пользователи 4chan используют обновленный Bing Image Creator для ведения расистской и антисемитской пропаганды. «Теперь пользователям стало проще создавать изображения, прославляющие геноцид, военные преступления, а также другой контент, нарушающий политику Bing», — написало издание.
С похожей проблемой недавно столкнулась Meta*. Компания добавила в свои сервисы возможность генерировать стикеры, но инструмент не был ограничен в запросах: пользователи создавали детей-солдат с оружием, Микки Мауса на унитазе, обнаженных канадского премьера Джастина Трюдо и персонажей Nintendo, а также Карла Маркса с грудью. В некоторых случаях описания типа «Всемирный торговый центр» создавали проблемные изображения вообще без каких‑либо дополнительных дескрипторов.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.