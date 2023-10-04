Facebook* научил ИИ генерировать стикеры. Но они получаются грубые и непристойные

Инструмент создан на большой языковой модели Llama 2 от Meta*, конкурента ChatGPT. Он позволяет генерировать «множество уникальных высококачественных стикеров за считанные секунды», используя текстовые описания. Их может добавлять в свои сообщения Messenger* и WhatsUp*, а также сторис в инстаграме* ограниченный круг пользователей в течение месяца.