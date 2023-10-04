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Facebook* научил ИИ генерировать стикеры. Но они получаются грубые и непристойные

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

У пользователей Facebook* появилась возможность создавать стикеры с помощью искусственного интеллекта. Инструмент работает без ограничений, поэтому один из юзеров смог сгенерировать детей-солдат с оружием персонажей Nintendo, Микки Мауса на унитазе и обнаженного канадского премьера Джастина Трюдо.

Инструмент создан на большой языковой модели Llama 2 от Meta*, конкурента ChatGPT. Он позволяет генерировать «множество уникальных высококачественных стикеров за считанные секунды», используя текстовые описания. Их может добавлять в свои сообщения Messenger* и WhatsUp*, а также сторис в инстаграме* ограниченный круг пользователей в течение месяца.

© Скриншот: podesbiens.bsky.social/X (Twitter)
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© Скриншот: podesbiens.bsky.social/X (Twitter)
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© Скриншот: podesbiens.bsky.social/X (Twitter)
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© Скриншот: podesbiens.bsky.social/X (Twitter)
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© Скриншот: podesbiens.bsky.social/X (Twitter)
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© Скриншот: podesbiens.bsky.social/X (Twitter)
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Некоторые слова находятся в черном списке, при их использовании в подсказках предупреждают, что это нарушает правила. Однако некоторые тестировщики сообщили, что возможно создать неприемлемый контент, используя опечатки или описания запрещенных слов. В некоторых случаях описания типа «Всемирный торговый центр» создают проблемные изображения вообще без каких‑либо дополнительных дескрипторов.

* Facebook, Messenger, WhatsUp, Instagram принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Всемирный торговый центр
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Джастин Трюдо
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