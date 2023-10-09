«Мы создали прекрасный мир»: Гильермо дель Торо рассказал об отмененном фильме о Джаббе Хатте

Гильермо дель Торо работал над фильмом о «восхождении и падении» Джаббы Хатта около четырех лет назад. Однако об этом стало известно только в сентябре этого года, когда сценарист Дэвид Гойер поделился историей в подкасте «Happy Sad Confused». В нем он говорил, что сценарий получился отличным, но Lucasfilm так и не реализовал проект из‑за внутренних проблем.