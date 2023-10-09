«Мы создали прекрасный мир»: Гильермо дель Торо рассказал об отмененном фильме о Джаббе Хатте

Гильермо дель Торо в новом интервью Collider обсудил снятый с производства фильм по вселенной «Звездных войн», в центре которого должен был оказаться Джабба Хатт.
По словам режиссера, производство проекта шло хорошо, но неожиданно оно было отменено. Дель Торо подчеркнул, что работал над фильмом не со своими деньгами, а его проект оказался просто «одним из тех 30 сценариев, от которых в итоге отказываются».
«Иногда мне горько от такого, иногда нет. В эти моменты я всегда обращаюсь к своей команде и говорю: „Это хорошая практика, ребята, хорошая практика. Мы создали прекрасный мир, разработали прекрасные вещи. Мы научились“», — сказал он.
Постановщик добавил, что никогда нельзя быть неблагодарным по отношению к жизни. «Чего бы жизнь ни послала вам, из всего можно получить урок. Так что, знаете, я доверяю вселенной», — добавил дель Торо.
Гильермо дель Торо работал над фильмом о «восхождении и падении» Джаббы Хатта около четырех лет назад. Однако об этом стало известно только в сентябре этого года, когда сценарист Дэвид Гойер поделился историей в подкасте «Happy Sad Confused». В нем он говорил, что сценарий получился отличным, но Lucasfilm так и не реализовал проект из‑за внутренних проблем.