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Гильермо дель Торо подтвердил, что работал над фильмом о Джаббе Хатте из «Звездных войн»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:30

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо («Лабиринт фавна», «Форма воды») подтвердил, что работал над фильмом о Джаббе Хатте из вселенной «Звездных войн». Об этом он заявил в твиттере.

Дель Торо репостнул фрагмент интервью со сценаристом Дэвидом Гойером для подкаста Happy Sad Confused. В нем Гойер признается, что вместе с дель Торо занимался проектом, действие которого разворачивается в мире «Звездных войн».

«Правда. Не могу сказать много. Может быть, две буквы „J“ и „BB“, или это три буквы?» — написал дель Торо, отметив, что речь идет о событиях, которые происходили «много, много лун назад… около шести лет или вроде того».

В 2015 году дель Торо упоминал, что ему нравится персонаж Джаббы и он хотел бы снять кино о том, как тот захватил власть в криминальном мире. Как оказалось, эта задумка переросла в реальный проект.

По словам Гойера, кинематографисты почти завершили первую версию сценария. «И для него даже сделали много крутых концепт-артов», — добавил сценарист.

«Мне, конечно, потом довелось поработать над VR-игрой о Вейдере, но заняться „Звездными войнами“ всерьез было бы интересно. <…> Что до фильма дель Торо… Просто в то время за кулисами Lucasfilm творилось много всякой всячины», — сказал Гойер.

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