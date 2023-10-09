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Опрос: около 80% россиян поддержали штрафы за пьяное вождение электросамоката

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:13

77% россиян поддержали инициативу о введении штрафов за вождение электросамоката и велосипеда в нетрезвом виде. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Superjob.

Введение штрафов активнее поддержали женщины (86%), чем мужчины (70%). Против этой инициативы выступил только каждый девятый (11%).

Опрос проводился 3–5 октября, после опубликования законопроекта, предлагающего введение штрафов за некоторые нарушения со стороны водителей СИМ. В нем приняли участие 1600 респондентов.

В документе предлагается наказывать за езду на электросамокате или велосипеде в состоянии опьянения штрафами от 20 до 30 тыс. рублей. В нем также говорится, что соответствующий штраф может быть назначен за отказ от медицинского освидетельствования.

В июле «Известия» писали, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения. Тогда сервис Whoosh поддержал введение штрафов для электросамокатов.

Также в Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты по аналогии с автомобилями. Когда они появятся, можно будет штрафовать нарушителей так же, как и автомобилистов.

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Минтранс РФСовет Федерации
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