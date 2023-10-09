Опрос: около 80% россиян поддержали штрафы за пьяное вождение электросамоката

77% россиян поддержали инициативу о введении штрафов за вождение электросамоката и велосипеда в нетрезвом виде. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Superjob.
Введение штрафов активнее поддержали женщины (86%), чем мужчины (70%). Против этой инициативы выступил только каждый девятый (11%).
Опрос проводился 3–5 октября, после опубликования законопроекта, предлагающего введение штрафов за некоторые нарушения со стороны водителей СИМ. В нем приняли участие 1600 респондентов.
В документе предлагается наказывать за езду на электросамокате или велосипеде в состоянии опьянения штрафами от 20 до 30 тыс. рублей. В нем также говорится, что соответствующий штраф может быть назначен за отказ от медицинского освидетельствования.
Также в Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты по аналогии с автомобилями. Когда они появятся, можно будет штрафовать нарушителей так же, как и автомобилистов.