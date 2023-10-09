Лана Дель Рей пожертвовала деньги с продажи билетов в города, где выступала

«Каждый билет, каждый доллар — все это возвращается в город. Для меня деньги не главное. Я знаю, что это звучит пошло, но я гастролирую, потому что мне это нравится… Мне это не нужно. Я просто люблю это, и нам важны места, в которых мы побывали», — подчеркнула она.