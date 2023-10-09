Лана Дель Рей пожертвовала деньги с продажи билетов в города, где выступала

Лана Дель Рей рассказала, что деньги, полученные от продажи билетов на концерты, она пожертвовала городам, в которых выступала. Певица сказала об этом на последнем выступлении в рамках тура «2023» в Чарльстоне.
«Каждый билет, каждый доллар — все это возвращается в город. Для меня деньги не главное. Я знаю, что это звучит пошло, но я гастролирую, потому что мне это нравится… Мне это не нужно. Я просто люблю это, и нам важны места, в которых мы побывали», — подчеркнула она.
Это не первый раз, когда певица жертвует деньги. В 2020 году она направила аванс от продажи своей первой книги стихотворений «Вайолет, изогнувшаяся над травой» на обеспечение чистой водой наиболее уязвимых общин индейского племени навахо, проживающего на территории США.
Последний альбом Ланы Дель Рей «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» («Знаете ли вы, что под бульваром Оушен есть туннель») увидел свет 24 марта 2023 года. По словам певицы, эта пластинка стала одной из самых откровенных ее работ.