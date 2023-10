Лана Дель Рей пожертвовала деньги с продажи билетов в города, где выступала

Последний альбом Ланы Дель Рей «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» («Знаете ли вы, что под бульваром Оушен есть туннель») увидел свет 24 марта 2023 года. По словам певицы, эта пластинка стала одной из самых откровенных ее работ.