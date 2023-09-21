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Лана Дель Рей рассказала, что отказалась от выступлений на телевидении из‑за неуверенности

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Лана Дель Рей рассказала в интервью The Hollywood Reporter, почему она редко выступает в прямом эфире на телевидении. Певица не чувствует себя достаточно уверенно в эти моменты.

Дель Рей появлялась в телепрограммах только дважды — в Saturday Night Live и в шоу Дэвида Леттермана. Тогда она исполнила «Video Games» и «Blue Jeans», после чего актриса Джульетта Льюис обвинила артистку в имитации пения.

Артистка отметила, что безостановочно ездила по гастролям в течение девяти лет — и «это было тяжело». «В глубине души ты узнаешь, когда наступит подходящее время. И никогда не было подходящего времени [для телевидения]. Может быть, сейчас [оно есть], даже если я не чувствую себя уверенно, я бы все равно это сделала. Но есть причина не чувствовать себя уверенно», — сказала она.

Дель Рей не уверена, как воспримут ее выступление. «Но сейчас вокруг полно чудаков, так что все в порядке. Мы в хорошей компании», — отметила она.

Недавно Дель Рей появилась на альбоме Джона Батиста «World Music Radio». Продолжение пластинки «We Are», удостоенной премии «Грэмми» в 2021 году, вышло 18 августа.

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Лана Дель РейДэвид ЛеттерманДжульетта Льюис
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