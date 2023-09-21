Лана Дель Рей рассказала, что отказалась от выступлений на телевидении из‑за неуверенности

Артистка отметила, что безостановочно ездила по гастролям в течение девяти лет — и «это было тяжело». «В глубине души ты узнаешь, когда наступит подходящее время. И никогда не было подходящего времени [для телевидения]. Может быть, сейчас [оно есть], даже если я не чувствую себя уверенно, я бы все равно это сделала. Но есть причина не чувствовать себя уверенно», — сказала она.