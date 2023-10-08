Павел Дуров добавил поддержку иврита в интерфейс Telegram

В интерфейс Telegram добавили поддержку иврита, сообщил в своем телеграм-канале основатель мессенджера Павел Дуров. Арабский язык сервис уже поддерживает.
Дуров написал, что аккаунты в Telegram заводят сотни тысяч людей из Израиля и Палестины. «В эти тяжелые времена каждый пострадавший должен иметь надежный доступ к новостям и личному общению», — написал он.
8 октября власти Израиля ввели режим состояния войны. Руководство страны задействовало специальный пункт «40 алеф», который дает армии полную свободу действий. Ранее этот пункт применялся во время войны Судного дня в 1973 году.
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людиПавел Дуров