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Павел Дуров добавил поддержку иврита в интерфейс Telegram

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

В интерфейс Telegram добавили поддержку иврита, сообщил в своем телеграм-канале основатель мессенджера Павел Дуров. Арабский язык сервис уже поддерживает.

Дуров написал, что аккаунты в Telegram заводят сотни тысяч людей из Израиля и Палестины. «В эти тяжелые времена каждый пострадавший должен иметь надежный доступ к новостям и личному общению», — написал он.

«Код Дурова» пишет, что на фоне войны Израиля и ХАМАСа Telegram занимает уже второе место в израильском Google Play. По данным App Annie, с начала военный действий мессенджер поднялся в рейтинге на семь позиций.

8 октября власти Израиля ввели режим состояния войны. Руководство страны задействовало специальный пункт «40 алеф», который дает армии полную свободу действий. Ранее этот пункт применялся во время войны Судного дня в 1973 году.

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