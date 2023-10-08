Amazon запустила прототипы интернет-спутников в надежде составить конкуренцию Starlink

Ракета Atlas V с аппаратами Kuipersat-1 и Kuipersat-2, которые предназначены для сбора данных на орбите, взлетела 6 октября. Как сообщается, запуск прошел успешно. Прототипы будет находиться на высоте 500 километров, с ними проведут тесты: установят контакт со спутниками и развернут солнечные батареи.