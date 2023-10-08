Реклама
Новости

Amazon запустила прототипы интернет-спутников в надежде составить конкуренцию Starlink

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:45

Amazon запустила в космос два прототипа спутника, раздающего интернет. Проект под названием Kuiper должен стать конкурентом Starlink от SpaceX.

Ракета Atlas V с аппаратами Kuipersat-1 и Kuipersat-2, которые предназначены для сбора данных на орбите, взлетела 6 октября. Как сообщается, запуск прошел успешно. Прототипы будет находиться на высоте 500 километров, с ними проведут тесты: установят контакт со спутниками и развернут солнечные батареи.

Amazon рассчитывает создать сеть из 3200 спутников в течение следующих шести лет. Половина из них должна быть запущена к июлю 2026 года. По данным The Washington Post, компания намерена инвестировать 10 млрд долларов в проект Kuiper.

На данный момент на орбите Земли находятся более 4000 спутников Starlink.

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin планирует создать к 2025–2030 годам коммерческую космическую станцию «Орбитальный риф» на низкой околоземной орбите.

расскажите друзьям
теги
AmazonSpaceX
люди
Джефф Безос
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»