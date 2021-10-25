Blue Origin Джеффа Безоса создаст собственную космическую станцию

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin планирует создать к 2025–2030 годам коммерческую космическую станцию «Орбитальный риф» (Orbital Reef) на низкой околоземной орбите. Об этом сообщается на сайте компании. «Орбитальный риф» будет представлять собой «бизнес-парк смешанного использования в космосе» для исследователей, СМИ, космических туристов, бизнесменов и многих других. Станция сохранит «наследие МКС», внедрив инновационные разработки в области микрогравитации. «На протяжении более шестидесяти лет NASA и другие космические агентства разрабатывали орбитальные космические полеты и космическое жилье, готовя нас к коммерческому бизнесу, который начнется в этом десятилетии», — рассказал старший вице-президент программ передового развития Blue Origin Брент Шервуд.

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Blue Origin оборудует станцию всеми необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями, а также будет увеличивать их численность по мере роста рынка. На ней одновременно смогут жить и работать до 10 человек «на благо Земли». «Просторные модули с большими окнами, выходящими на Землю, позволят путешественникам насладиться красотой нашей планеты и испытать острые ощущения невесомости в полном комфорте. Отдельные помещения для проживания и работы, а также большие люки создадут безопасную и вдохновляющую обстановку», — сказано на сайте проекта. Компания также отмечает, что «Орбитальный риф» предоставит исследователям все необходимое для работы — технику, оборудованную лабораторию, специальные модули с закрытыми люками и многое другое.

© blueorigin.com