Сооснователя магазина «Чук и Гик» Василия Кистяковского обвинили в абьюзе

Сооснователя московского магазина комиксов «Чук и Гик», вожатого лагеря «Камчатка», а также преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ Василия Кистяковского обвинили в абьюзе и манипулировании. Обвинения поступили со стороны его бывшей девушки Яны Павловской. Она разместила в твиттере ряд сообщений, в которых утверждает, что подвергалась «психологическому, сексуальному и репродуктивному» насилию во время их отношений с Кистяковским, который старше ее на 15 лет.

Правдивость этих обвинений подтвердила подруга Павловской Ананстасия Скрынникова. «Я считаю, что Кистяковскому не место в окружении студентов или детей в лагерях», — отметила она. Кистяковский признал свою вину, однако подчеркнул, что никогда не вступал в отношения с несовершеннолетними. «Я прошу вас верить словам Яны, но не читать в них то, чего в них нет и чего Яна не имела в виду», — написал Кистяковский.