Сооснователя магазина «Чук и Гик» Василия Кистяковского обвинили в абьюзе

Сооснователя московского магазина комиксов «Чук и Гик», вожатого лагеря «Камчатка», а также преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ Василия Кистяковского обвинили в абьюзе и манипулировании. Обвинения поступили со стороны его бывшей девушки Яны Павловской.
Она разместила в твиттере ряд сообщений, в которых утверждает, что подвергалась «психологическому, сексуальному и репродуктивному» насилию во время их отношений с Кистяковским, который старше ее на 15 лет.
Правдивость этих обвинений подтвердила подруга Павловской Ананстасия Скрынникова. «Я считаю, что Кистяковскому не место в окружении студентов или детей в лагерях», — отметила она.
Кистяковский признал свою вину, однако подчеркнул, что никогда не вступал в отношения с несовершеннолетними.
«Я прошу вас верить словам Яны, но не читать в них то, чего в них нет и чего Яна не имела в виду», — написал Кистяковский.
Тем не менее, признание Павловской привело к отстранению Кистяковского от работы в «Чук и Гике». «Мы категорически осуждаем любые формы насилия и абьюза, наша социальная позиция хорошо известна нашим постоянным покупателям. Мы не можем отвечать за личную жизнь Василия, но не можем и игнорировать происходящее», — сказали в магазине комиксов.
Компания обещала переводить зарплату Кистяковского в фонд помощи «Сестры», а самого Кистяковского отправить к психотерапевтам, чтобы изменить модель его поведения в будущем.
Кроме того, об отказе работать с Кистяковским заявил автор подкаста «Blitz and Chips» Григорий Пророков. «Мы больше не будем звать Васю в подкаст», — написал он. Также авторы подкаста удалят один из выпусков проекта с участием Кистяковского, посвященный сексу.