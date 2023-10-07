В Госдуме предложили закон о запрете на приближение к себе потенциальным обидчикам

«Запрет на приближение — вполне действенная мера, способная спасти жизни, предотвратить трагедии. Так что я считаю, что шансы на прохождение у нашей инициативы есть. Я верю в здравомыслие коллег по Госдуме», — заявила Авксентьева. Она рассказала, что идея «запретительных ордеров» появилась в ходе обсуждений вариантов законопроекта о домашнем насилии, ни один из которых так и не приняли. У запрета на приближение есть шансы, поскольку профильный думский комитет допустил возможность поработать с «пригодными фрагментами» разработанных документов, а также «есть все механизмы» для реализации, добавила она.