В Госдуме предложили закон о запрете на приближение к себе потенциальным обидчикам

Депутаты из фракции «Новых людей» дать гражданам возможность запрещать приближаться к себе потенциальным обидчикам, чтобы защититься от навязчивого преследования (сталкинга). Решение будет приниматься судом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на партию.
Депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева предложили добавить пункт в статье 12 ГК РФ, закрепляющей способы защиты гражданских прав: «При наличии оснований суд может установить запрет приближаться и (или) запрет на осуществление других контактов нарушителя с гражданином». Запрет на приближение может потребоваться «в целях обеспечения безопасности и защиты прав потерпевшего от возможного насилия или повторных преступных действий», а также во избежание стресса и тревоги, считают они.
«Запрет на приближение — вполне действенная мера, способная спасти жизни, предотвратить трагедии. Так что я считаю, что шансы на прохождение у нашей инициативы есть. Я верю в здравомыслие коллег по Госдуме», — заявила Авксентьева. Она рассказала, что идея «запретительных ордеров» появилась в ходе обсуждений вариантов законопроекта о домашнем насилии, ни один из которых так и не приняли. У запрета на приближение есть шансы, поскольку профильный думский комитет допустил возможность поработать с «пригодными фрагментами» разработанных документов, а также «есть все механизмы» для реализации, добавила она.
Первый зампред профильного комитета, бывший прокурор Юрий Синельщиков (КПРФ) не видит в «запретительных ордерах» «насущной, реальной потребности» и не представляет, «как эти решения будут исполняться». Представитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова также не поняла, как именно запрет на приближение будет осуществляться на практике, но само предложение посчитала обоснованным.
«Механизм вводимой защиты вообще не прописан, и никакой связи с уголовно-процессуальным законом нет», — заявил изданию адвокат Георгий Краснов. Простая «записка» не остановит человека, который идет на преступление, уверена Русова.
«Запретительный ордер» существует в законодательстве США, чаще всего он запрещает приближаться к определенному лицу или звонить ему. Этот судебный запрет, ограничивающий контакт преследователя и жертвы, выдают пострадавшим от домашнего насилия, сексуального преследования, вторжения в личную жизнь.