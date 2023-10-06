Крис Рок снимет байопик про Мартина Лютера Кинга

Universal Pictures приобрела права на адаптацию получившей широкое признание биографии Джонатана Эйга «Кинг: Жизнь» («King: A Life») — о Мартине Лютере. Об этом сообщает Deadline.
Теперь киностудия ведет переговоры с Крисом Роком, который выступит в качестве режиссера и продюсера. Кресло исполнительного продюсера займет Стивен Спилберг.
Книгу «Кинг: Жизнь», вышедшую в мае, называют окончательной биографией борца за гражданские права доктора Мартина Кинга, поскольку в ней использована ранее не публиковавшаяся информация, в том числе и недавно рассекреченные данные Федерального бюро расследований (FBI).
Биография рассказывает о Кинге, который требовал мирных протестов на сегрегационном юге, борясь при этом с собственными слабостями и федеральным правительством, которое преследовало каждый его шаг.