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Крис Рок снимет байопик про Мартина Лютера Кинга

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:26

Universal Pictures приобрела права на адаптацию получившей широкое признание биографии Джонатана Эйга «Кинг: Жизнь» («King: A Life») — о Мартине Лютере. Об этом сообщает Deadline.

Теперь киностудия ведет переговоры с Крисом Роком, который выступит в качестве режиссера и продюсера. Кресло исполнительного продюсера займет Стивен Спилберг.

Книгу «Кинг: Жизнь», вышедшую в мае, называют окончательной биографией борца за гражданские права доктора Мартина Кинга, поскольку в ней использована ранее не публиковавшаяся информация, в том числе и недавно рассекреченные данные Федерального бюро расследований (FBI).

Биография рассказывает о Кинге, который требовал мирных протестов на сегрегационном юге, борясь при этом с собственными слабостями и федеральным правительством, которое преследовало каждый его шаг.

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