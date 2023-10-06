Крис Рок снимет байопик про Мартина Лютера Кинга

Книгу «Кинг: Жизнь», вышедшую в мае, называют окончательной биографией борца за гражданские права доктора Мартина Кинга, поскольку в ней использована ранее не публиковавшаяся информация, в том числе и недавно рассекреченные данные Федерального бюро расследований (FBI).