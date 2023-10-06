Жена Славы Комиссаренко о вебкаме: «К сожалению, у меня не было должного полового воспитания»

После появления фотографий со свадьбы Комиссаренко и Шашковой в сети обнаружили откровенные фотографии девушки. Комик написал, что «в этой ситуации ужасно все» и об этом «унизительно говорить», а во время разговора об этом ему «все равно соврали». До этого он ничего не знал о прошлых занятиях жены.