Жена Славы Комиссаренко о вебкаме: «К сожалению, у меня не было должного полового воспитания»

Жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова прокомментировала скандал с мужем из‑за своего увлечения вебкамом. Неделю назад Комиссаренко рассказал, что узнал о прошлом супруги лишь во время медового месяца.
Девушка признает, что много лет назад подрабатывала вебкам-моделью, но занятие продлилось «несколько недель», и она даже успела об этом забыть. «Порицание подобных действий так или иначе заставляют тебя оставить их самыми потайными и забыть», — считает Шашкова.
Причиной краткосрочного увлечения секс-работой она называет плохое сексуальное воспитание. «У меня не было должного полового и как такового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия», — с сожалением замечает жена комика.
Сейчас девушка хочет оставить ту ситуацию позади. «Я уже давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма,к огда хотелось откровенничать перед камерой. Воспитывала в себе лучшие качества и жила жизнь обычной женщины, которая хотела счастья, собаку, строила планы на будущее», — делится Шашкова.
Говоря о произошедшем конфликте с мужем, супруга надеется закончить закончить эту историю и двигаться дальше. «Произошло то, что произошло, значит так должно было случиться. Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку всей этой истории», — заканчивается её пост.
После появления фотографий со свадьбы Комиссаренко и Шашковой в сети обнаружили откровенные фотографии девушки. Комик написал, что «в этой ситуации ужасно все» и об этом «унизительно говорить», а во время разговора об этом ему «все равно соврали». До этого он ничего не знал о прошлых занятиях жены.
Сейчас на их страницах в инстаграме* удалены совместные фото. В сети появился слух о возможном разводе новобрачных, однако пока достоверных сведений об этом нет.
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