Байопик «Присцилла» о супруге Элвиса Пресли покажут в России в феврале

Биографический фильм «Присцилла» Софии Копполы о жизни супруги американского певца Элвиса Пресли покажут в российских кинотеатрах — премьера запланирована на 8 февраля 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил дистрибьютор Capella Film, который и привезет фильм в Россию.
Также Capella Film покажет российским зрителям фантастический триллер «Предчувствие» французского режиссера Бертрана Бонелло. Главные роли в нем сыграли Леа Сейду и Джордж МакКей. Премьера — 7 марта 2024 года.
3 октября вышел первый трейлер байопика. Тогда же студия A24 объявила дату мировой премьеры «Присциллы» — она состоится 3 ноября.
Лента основана на мемуарах «Элвис и я», которые написала сама Присцилла Пресли. Она расскажет о знакомстве супругов и первой влюбленности, а также о последующих драмах, происходивших в браке.
София Коппола не только выступила режиссером фильма, но и написала сценарий. Главную роль сыграла Кейли Спэни («Мейр из Исттауна»), а роль мужа Присциллы — Джейкоб Элорди («Эйфория»).