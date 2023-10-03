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Влюбленность, драма и рок-н-ролл в первом трейлере фильма «Присцилла»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:14

Киностудия A24 представила первый официальный трейлер байопика «Присцилла» о жизни супруги американского певца Элвиса Пресли.

Лента основана на мемуарах «Элвис и я», которые написала сама Присцилла Пресли. Она расскажет о знакомстве супругов и первой влюбленности, а также о последующих драмах, происходивших в браке.

Фильм сняла режиссерка София Коппола, она же написала сценарий. Главную роль сыграла Кейли Спэни («Мейр из Исттауна»), а роль мужа Присциллы — Джейкоб Элорди («Эйфория»).

Биографический фильм «Присцилла» дебютирует в кинотеатрах 3 ноября. Когда ленту покажут в России и покажут ли вообще, пока неясно.

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