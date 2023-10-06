Госдума обсудит отказ от договора о запрете ядерных испытаний

На ближайшем заседании Госдума обсудит отзыв ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — написал он.
Володин упомянул заявление Владимира Путина, сделанное им на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда президент, в частности, сказал, что Россия провела успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и закончила работу над сверхтяжелой ракетой «Сармат».
Генассамблея ООН приняла закон о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в 1996 году. Россия ратифицировала документ, а США и Китай — нет. В последний раз Россия и США проводили ядерные испытания в 1990 и 1992 годах соответственно.
В конце февраля 2023-го Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он разрешал странам иметь лишь ограниченное число ядерных боеголовок и баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.