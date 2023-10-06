Госдума обсудит отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Генассамблея ООН приняла закон о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в 1996 году. Россия ратифицировала документ, а США и Китай — нет. В последний раз Россия и США проводили ядерные испытания в 1990 и 1992 годах соответственно.